Da Uomini e Donne a Miss Mondo Italia. Vanessa Spoto in gara per il titolo di più bella

Vanessa Spoto, da Uomini e Donne, è in gara per diventare Miss Mondo Italia. L'ex corteggiatrice, e scelta di Massimiliano Mollicone, sta partecipando alle selezioni italiane per cercare di aggiudicarsi il titolo di più bella in uno dei corcorsi più importanti del settore e arrivare alla finale della competizione di bellezza che avrà luogo il prossimo 18 giugno a Gallipoli.

L'influencer, dopo la fine della relazione con Massimiliano pochi mesi dopo che i due sono usciti, mano nella mano, dal dating show di Maria De Filippi, è andata avanti provando a sfondare nel mondo dello spettacolo e si è mostrata sui social nel video ufficiale del concorso che la ritrae con il numero 7 che rappresenta la Toscana, sua regione d'origine.

Staremo a vedere se riuscirà a vincere il titolo di Miss Mondo Italia.

Vanessa e Massimiliano, la storia di un breve amore

La storia tra Vanessa e Massimiliano non è durata molto dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne. I due, infatti, dopo una prima ipotesi di convicenza non hanno retto ai problemi di coppia, alle incomprensioni e alla distanza e si sono dichiarati "non più felici".

"Tra noi non c'era più felicità. È troppo facile mostrarsi felici su Instagram quando poi ci sono problemi - scriveva lui sul suo profilo Instagram per annunciare la fine del rapporto - Noi siamo ragazzi normali: le coppie nascono, crescono e possono finire".