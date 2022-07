Vasco Rossi e la dolcissima dedica alla moglie Laura: "Hai dato ordine alla mia vita"

Vasco Rossi festeggia oggi dieci anni di matrimonio con la sua compagna storica, Laura Schmidt. Il rocker di Zocca, che ha emozionato generazioni di persone con i testi delle sue canzoni, ha deciso di puntare tutto sulle parole per fare una dolcissima dedica alla moglie Laura con cui si è promesso amore eterno da dieci anni. Per farlo ha scelto il suo profilo Instagram e una carrellata di immagini di loro due insieme accompagnata da una bellissima dedica alla sua dolce metà

"10 anni di matrimonio!!Con la Laurina..qualche decennio prima di sposarci...abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita" ha scritto il cantante di Un senso emozionando, ancora una volta, tutti, in primis la sua "Laurina".

La storia d'amore tra Vasco e Laura

Era il 2012 quando Vasco Rossi ha sposato Laura Shmidt. Un passo importante raggiunto dieci anni fa per una coppia che, però, è insieme da molto di più. I due, infatti si sono conosciuti nel 1986, quando lei, con papà tedesco e mamma italiana, aveva solo 18 anni, e sono insieme da ben 36 anni senza mai separarsi. Una coppia storica e bellissima che ha regalato alla rockstar emiliana suo figlio Luca, nato nel 1991. Lui all'epoca aveva già due figli da due altre donne con cui era stato in precedenza. Ma se quelle relazioni non erano durate, quella con Laura, la donna giusta per Vasco, è stata solida per oltre trent'anni. Vasco le ha anche dedicato una canzone, "Laura", nel 1998.