Vasco Rossi circondato dai fan sotto casa: "Sono gentile e disponibile, ma non a disposizione"

Difficile quantificare i fan di Vasco Rossi. Solo su Instagram se ne contano 2 milioni, mentre centinaia di migliaia sono quelli che affollano puntualmente gli stadi quando si tratta di concerti immediatamente sold out. Il rapporto con questa sterminata folla di persone di tutte le età è mantenuto vivo dal rocker di Zocca anche attraverso i social, dove adesso è comparsa una riflessione che l'hashtag #chiarimenti rende ancor più schietta e diretta.

A corredo di diverse foto che lo mostrano fuori dalla sua abitazione circondato da un gran numero di ammiratori, Vasco ha voluto precisare come la loro continua presenza anche nella vita privata sia sì fonte di gioia, ma crei anche una situazione non sempre facile da gestire. "D’estate… Sotto casa mia è sempre festa… la gente viene per vedermi.. per un autografo… Una foto… trasmettermi l’entusiasmo, la passione" scrive: "Una domanda sorge spontanea: ma a Vasco tutto questo fa piacere o no? A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti a casa mia. Io mi adeguo ! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo… Tratto… Con loro .. certi orari e certi modi e.. faccio il possibile per accontentarne la maggior parte".

"Qualcuno dice che sono umile… Ma umile non è una parola adatta a me" prosegue ancora Vasco. E conclude: "Diciamo che sono gentile e disponibile… questo però non significa che io sia “a disposizione”. Chi capisce questa differenza.. Ha capito tutto. Della vita… E Anche di me". E a giudicare dai commenti e dagli apprezzamenti giunti immediati al post, si direbbe che i "buon intenditor" delle poche ma esaustive parole sono davvero numerosissimi.