Vasco Rossi, la sorpresa per la figlia di Maddalena Corvaglia e Stef Burns arriva durante il pranzo di famiglia

Si sono separati nel 2017 dopo sei anni di matrimonio, ma nonostante qualche incomprensione iniziale, alla fine Maddalena Corvaglia e Stef Burns hanno costruito un rapporto bellissimo basato sulla stima, sull'affetto e soprattutto sull'amore reciproco per la figlia Jamie. Diverse sono state le occasioni che hanno dato modo di palesare quanto il musicista e la modella siano uniti e di nuovo oggi arriva l'ennesima conferma, raccontata dalle pagine di Oggi che riporta di una riunione di famiglia allietata dalla presenza, seppur a distanza, di Vasco Rossi.

Nella sua rubrica "Forse non tutti sanno che" Alberto Dandolo spiega che l'ex velina e lo storico chitarrista del rocker di Zocca - che officiò le nozze nel 2011 - si sono riuniti a Ravenna in occasione della cresima della figlia Jamie, festeggiata con un pranzo dopo la cerimonia a cui hanno preso parte parenti strettissimi e pochi amici molto selezionati. È stato allora che il cantautore si è collegato in videochiamata con lei dedicandole più di una canzone di auguri. Il legame che da anni unisce Maddalena Corvaglia, Stef Burns e Vasco Rossi è noto da tempo. Di recente la stessa modella ha ricordato un aneddoto che ben esprime l'affetto per il rocker, una presenza determinante per la sua vita: "È lui che mi ha presentato Stef", ha ricordato: "Per lui e per me ha scritto Stammi vicino, ma è meglio se sto zitta. A lui si deve riservatezza: Vasco è Vasco".

La storia d'amore tra Maddalena Corvaglia e Stef Burns

Maddalena Corvaglia e Stef Burns si sono sposati il 28 maggio 2011 a Mirandola, in Provincia di Modena. Il matrimonio della showgirl e del chitarrista di Vasco Rossi, 21 anni più grande di lei, è stato officiato dallo stesso rocker grazie a una delega del sindaco della cittadina. Il 19 gennaio 2017 la coppia ha annunciato la separazione. "I matrimoni non finiscono come pensavo, quando finisce l'amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più" annunciò la showgirl sui social: "Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa 'Importante', 'portare dentro': sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell'universo, nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte, mano nella mano, a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme".

Parlando della sua separazione, Corvaglia ha ammesso di aver affrontato un periodo molto complicato: "Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Poi ho dovuto ammetterlo, prima di tutto con me stessa: era finita, senza che potessi farci nulla".