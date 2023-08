Si avvicinano a Vasco Rossi in spiaggia e riprendono la sua reazione: il video è virale

"E poi all'improvviso ti ritrovi Vasco Rossi in spiaggia". È questo il titolo di un video postato su TikTok da Rosa, una fan del cantautore, che ha visto il suo beniamino camminare sullo stesso bagnasciuga in cui lei si stava rilassando per una giornata di mare. Un incontro che non l'ha certo lasciata delusa, vista la gentilezza con cui l'artista si è prestato ad alcuni selfie. Oltre duecentomila le visualizzazioni del post sulla piattaforma cinese, con più di diecimila like e tanti commenti. A colpire è proprio la disponibilità di Vasco che, avvicinandosi al gruppo, stringe le mani agli adulti e sorride ai bambini, poi scatta una fotografia per ciascuno di loro e firma autografi. Location è Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Un piccolo assalto da cui però non si è privato. Un bagno al mare e un bagno di folla.