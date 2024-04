Vasco Rossi bloccato nel traffico canta "50 special": la reazione di Cesare Cremonini, il video

Al posto giusto nel momento giusto: Vasco Rossi bloccato nel traffico sui colli bolognesi che canta "50 Special", la hit dei Lunapop il cui frontman era Cesare Cremonini. Il video che racconta questo evento più unico che raro ha fatto il giro del web diventando virale anche perché è stato condiviso dai due cantautori.

"Siamo rimasti tutti bloccati nel traffico sui colli bolognesi", ha scritto il rocker a corredo del filmato che lo mostra a bordo della sua moto, in coda, mentre inizia a intonare due dei versi più iconici della musica pop italiana: "Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi". Immancabile la reazione di Cesare che prima ha commentato il post scrivendo, "Sei sempre il numero 1", e poi ha condiviso il video aggiungendo: "C'è un solo e unico Vasco Rossi".