Vecchioni, un figlio di La Russa imbucato alla sua festa: "Mi rubarono anche le mutande"

Non è proprio un bel momento per la famiglia La Russa. Mentre il figlio minore di Ignazio La Russa è indagato per un caso di violenza sessuale su una coetanea, il maggiore, Geronimo, viene tirato in ballo in una vecchia vicenda che ancora oggi continua a fargli decisamente poco onore.

A rispolverarla è Roberto Vecchioni, ospite di Andrea Scanzi sul palco de "La Gaberiana", festival che si svolge a Firenze in memoria di Giorgio Gaber. Il cantautore racconta di una festa organizzata dalla figlia a casa sua, diversi anni fa, a cui prese parte (a quanto pare da imbucato) Geronimo La Russa insieme ad alcuni amici: "Hanno spaccato un bel po' di roba - ha raccontato - Mi hanno preso davvero di tutto, anche il portasigari, ma sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande. Non ho capito perché le mutante, un feticismo assoluto". Qualcuno di loro venne colto con le mani nel sacco: "Non voglio fare il cognome - continua Vecchioni - ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo".

Ci fu una denuncia per quell'episodio, di cui tempo fa parlò anche Geronimo La Russa in un'intervista al Corriere Magazine: "Arrivai con una ventina di amici. Ci furono dei furti. Anche tre dei miei amici, è stato accertato, rubarono qualcosa. Ci rimasi talmente male che da allora non li frequentai più". Versioni diverse, che meriterebbero un confronto, anche se ognuno già così può farsi la sua idea.