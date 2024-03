Roberto Vecchioni, il dolore per la morte del figlio: "A una madre non passa, vorrei veder sorridere mia moglie"

Roberto Vecchioni si è raccontato con grande generosità oggi a Domenica In. Il cantautore, ospite di Mara Venier per presentare il suo libro "Tra il silenzio e il tuono", ha parlato anche della morte del figlio Arrigo, scomparso lo scorso anno ad aprile, a 36 anni, dopo una malattia.

Un dolore profondo a cui però l'artista dà una spiegazione: "Si impara soffrendo. La felicità non ti insegna niente, è bellissima, te la godi, ma è il dolore che ti insegna le cose. Come sopportarlo, come tenerlo affianco. Nella vita ne avremo tanti di doliri, ma bisogna imparare a capire come fotterli". Ha imparato a conviverci Roberto Vecchioni, ma non potrà mai superarlo: "Non passa - ha spiegato - È l'unico dolore nella vita di una persona che non può passare, ma soprattutto non passa a una madre. È la cosa più sconvolgente e antiumana che possa esistere. Quando se ne va una persona che è nata da te, e soprattutto una persona così bella, così aperta e meravigliosa come era lui". Le parole per il figlio sono piene di amore: "L'ho già detto ma lo ripeto, il mondo non lo ha capito - ha detto ancora - Il mondo non se lo meritava. Lui ha lottato per 17 anni, era una battaglia spaventosa. Io sono convinto, perché sono un credente, che c'è un disegno. Dio non fa le cose a caso, non le fa mai a caso. Anche quello che a noi ci sembra a caso ha un senso. A me sono accadute tante bellissime cose, vorrei accadessero anche a mia moglie".

La sofferenza di Vecchioni, oltre alla mancanza del figlio, è assistere impotente al dolore di sua moglie Daria: "Vorrei tanto che lei sorridesse - ha detto commosso - Quando la vedrò sorridere, con quel sorriso meraviglioso, non vorrò altro. Sono 43 anni che stiamo insieme. La amo sentimentalmente come il primo giorno, ma anche fisicamente".

La sorpresa di Paola Iezzi, sua ex alunna

Dopo l'intervista c'è stata una sorpresa per Roberto Vecchioni. In studio è arrivata Paola Iezzi, sua ex alunna, che ha rivelato l'ammirazione di tutti gli studenti per l'allora prof. Vecchioni, raccontando diversi aneddoti. Lui, divertito, ha ricordato quegli anni e della cantante ha detto: "Andava malissimo a scuola".