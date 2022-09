Venezia 79, Guendalina Tavassi sul red carpet: ecco perché

Sono tanti i volti televisivi ed influencer nostrani che come ogni anno hanno calcato l?ambito red carpet della mostra del Cinema di Venezia. Una presenza a detta di molti inopportuna e fuori luogo, che negli anni continua a far storcere il naso. Tra coloro che hanno attraversato il tappeto rosso senza avere nessuna connessione apparente con il favoloso mondo del cinema c? Guendalina Tavassi.

L?ex gieffina, diversamente da molti colleghi, non è stata invitata da qualche sponsor, bensì era a Venezia per un motivo ben più che lecito. Guenda ha preso parte al festival in qualità di mamma. Sua figlia Gaia Nicolini ha infatti partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia arrivando in semi-finale. Qui la neo 18enne si è aggiudicata la fascia di ?Miss Cinema?, una vittoria che ha permesso alla ragazza di accedere all'esclusivo festival di Venezia. Mentre la Tavassi non era presente alle semifinali regionali, applaudendo comunque il successo della sua Gaia sui social, ha voluto accompagnare la primogenita all?evento.

La gaffe di Guendalina

L?orgogliosa mamma Guendalina ha documentato il soggiorno veneziano sui social, non mancando di dare spazio anche a qualche sua gaffe. Poco prima di affrontare la passerella ed il bagno di flash, l?ex naufraga dell?Isola dei Famosi si è rovesciata sullo splendido abito da sera della coca-cola. Un incidente che comunque non ha abbattuto la Tavassi che si è goduta la serata con la sua Gaia, concedendosi qualche scatto ricordo con Elodie di cui sembra essere grande fan.

Abiti en pendant

Del resto mamma e figlia hanno scelto due abiti en pendant. La Tavassi ha sfoggiato un sontuoso vestito nero con fiocco in vita. La particolarità? Le trasparenze proibite, che lasciano poco spazio all?immaginazione. Anche Gaia per la sua serata di debutto ha indossato un capo trasparentissimo, simile a quello della celebre mamma. Un vestito nero in pizzo, che crea un effetto vedo e non vedo sul seno. La giovane si è goduta il festival mostrando già sul tappeto rosso un?allure da Miss. Nel frattempo si avvicina la finalissima del concorso di bellezza e chissà che la Nicolini non riuscirà ad aggiudicarsi la corona di più bella d?Italia.