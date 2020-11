Mara Venier in diretta dalla Clerici: "Abbiamo litigato tante volte"

Dopo Eleonora Daniele a 'Storie Italiane' - che gli ha dedicato l'intera puntata - nella mattinata di Rai1 anche Antonella Clerici rende omaggio a Gigi Proietti durante la puntata di 'È sempre mezzogiorno' e lo fa insieme a Mara Venier, amica dell'attore romano, scomparso all'alba dei suoi 80 anni. "Di ricordi ne ho tanti, soprattutto privati - ha detto la conduttrice di 'Domenica In' in collegamento video da casa sua - Gigi era molto amico di Renzo Arbore e credo che per Renzo sia un dolore immenso e una bella botta. Erano legatissimi. Durante i miei 12 anni con Renzo lo vedevamo spesso, Gigi era uno dei suoi amici più cari. Ricordo tante cene, tante feste - ha raccontato - Loro si ritagliavano sempre il loro angolino dove poter cantare e suonare. C'era un'amicizia meravigliosa. Gigi era un uomo pieno di fascino. All'inizio mi metteva aun po' di soggezione, invece era un uomo molto affabile e normale nella sua vita privata".

Antonella Clerici a Mara Venier: "Io e te non abbiamo mai nascosto di aver litigato"

La chiacchierata tra le due amiche prosegue senza filtri. "Noi Antonella siamo sempre vicine in momenti un po' così, è una cosa karmica la nostra" fa notare la Venier e la Clerici prosegue: "Io mi ricordo che ero con te a Domenica In quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemmelle. Siamo sempre state insieme, è vero, ma anche in tante cose belle eh". "Un'amicizia vera" la definisce la conduttrice di Domenica In, poi l'amica va a fondo: "Noi non abbiamo mai nascosto di aver discusso. Abbiamo anche litigato tante volte, ma siamo sempre state legate da qualcosa". "Eeeeeeh" la interrompe la zia Mara, con la faccia di una che la sa lunga ma mantiene il segreto. Altrimenti, che amica sarebbe?

Mara Venier: "In questo periodo terribile ho paura anche a dare un bacio a mio marito"

Il discorso poi si sposta sul momento storico che stiamo vivendo, difficile per tutti. "Questo è un periodo tremendo - si sfoga Mara Venier - Abbiamo paura di svegliarci e pensare come andrà la giornata. Fa male tutto questo, ma dobbiamo avere il buon senso di capire che dobbiamo stare attenti. La situazione è drammatica e può colpire tutti. Vale la pena fare un grande sacrificio oggi per arrivare a Natale e abbracciare i nostri affetti". Lei su questo è attentissima, anche se fa una grande fatica: "Io che come te Antonella sono così empatica, fisica, così carnale, soffro molto. Mi fa stare male tutto questo. Ho paura anche a dare un bacio a mio marito".