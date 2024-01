Vera Gemma presenta il figlio in tv: "Insieme gioie ma anche grandi dolori". E parla della storia con Gué Pequeno

(Nel video Vera Gemma con il figlio Maximus Giuliano)

Vera Gemma per la prima volta in tv con il figlio 15enne Maximus Giuliano. L'attrice e regista è stata ospite oggi a Verissimo, dove ha parlato emozionata del loro rapporto: "Ci amiamo follemente". Il ragazzo, simpaticissimo, ha raccontato di aver avuto "16 fidanzate l'anno scorso" dopo una delusione d'amore.

Tante le risate in studio, poi mamma Vera è tornata a parlare di questo legame molto forte: "Maximus è più grande dell'età che ha. Ho condiviso tutto con lui, avventure meravigliose, viaggi incredibili, ma anche momenti in cui eravamo soli, di dolore. Lui ha imparato che la vita è fatta di tante cose ma che non bisogna mai arrendersi".

La storia con Guè Pequeno

Nel corso dell'intervista, Vera Gemma ha parlato per la prima volta anche dell'incontro con Guè Pequeno. Tra loro non c'è ancora niente di ufficiale e definito, ma i presupposti affinché questa diventi una relazione importante ci sono. Tutto è partito dai social: "C'è stata una lunga amicizia via chat - ha raccontato l'attrice - Ci siamo scritti, abbiamo condiviso parecchie cose. Lui lavorava, io lavoravo, mi scrivevo con lui anche quando ero a Los Angeles per il mio film. Poi finalmente siamo riusciti a vederci e c'è stata questa serata. Ora non so cosa ci riserverà il futuro. Ho scoperto una persona eccezionale, di una profondità molto lontana rispetto a quelli che sono gli stereotipi del rapper. Quello che riserva il futuro non si sa". Ma ha lanciato anche un allarme: "Io sono pericolosa, può succedere di tutto".