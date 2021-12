La ballerina Vera Kinnunen è diventata mamma: la prima foto dall'ospedale

C'era una assente giustificata in queste settimane a Ballando con le Stelle. Si tratta di Vera Kinnunen, alle prese con gli ultimi mesi di gravidanza e diventata oggi mamma del primo figlio grazie all'amore di Salvatore Mingoia, lo sportivo con cui fa coppia da maggio 2020.

La cicogna è arrivata. Ad annunciarlo la ballerina e maestra di danza, con poche stringate parole cariche di affetto. Ovvero: il nome scelto per il bebè e la data di nascita: "Valter Rosario Arvo Mingoia - si legge su Instagram - 19/12/21 ore 21.52". Una didascalia che lascia intendere dunque come la coppia abbia deciso di tenere segreta la notizia almeno per i primi due giorni. Così come segreta è stata tenuta, fino a quando è stato possibile, la gravidanza. Segno di una riservatezza che è tra i punti di forza della coppia.

Chi è Salvatore, arrivato dopo lo "scandalo" Dani Osvalo

L'amore è arrivato all'improvviso nella vita di Vera, in passato al centro dello scandalo per la passione con Dani Osvaldo sulla pista (e fuori) il varietà di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Che ci fosse una storia con Salvatore è stata notizia resa pubblica solamente nel febbraio del 2021, sebbene i due si conoscessero già da diversi mesi.

Poco o nulla è dato sapere di lui, riservato al punto da tenere il profilo privato su Instagram. Fatto insolito per un volto tv, indice del fatto che non è in cerca di popolarità. Originario della Sicilia, è un judoka classe 1993 che vive a Roma da diversi anni. Con Vera ci sono insomma sette anni di differenza (lei è più grande) ma non sembrano pesare.

Tanti gli auguri arrivati in calce al post. In primis quelli delle colleghe ballerine di Ballando Lucrezia Lando ed Anastasia Kuzmina, quest'ultima amica storia di Vera. Ma anche quelli di Paolo Conticini, che con Vera ha ballato nel 2020. Proprio l'anno successivo all'affaire Osvaldo: fu quello, ovvero il 2019, l'anno in cui la vita di Vera ha preso una vera e propria svolta, ovvero quando si è lasciata alle spalle la storia d'amore con lo storico compagno Stefano Oradei, con cui durava da sette anni. Ma Osvaldo fu solo un fuoco di paglia, perché il vero amore sarebbe arrivato con Salvatore. Ed avrebbe portato presto la gioia più grande: il primo figlio.