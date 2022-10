"Sono io la vera madre di Luna Marì, non Belen": l'assurda storia invade Tik Tok

Spesso nel mondo dello showbiz fanno la loro comparsa curiosi personaggi che sostengono di essere “Figli illegittimi di”. E così, dopo il presunto figlio di Carlo e Camilla, la donna che si dice discendente di Dalì e l’erede segreto di Casa Savoia, un’altra clamorosa storia di dna, famiglie ed eredità arriva ad appassionare l’opinione pubblica. E questa volta riguarda Belen Rodriguez.

La storia di Tatiana Sova

L’accorato appello giunge dal web, più precisamente da Tik Tok. Nell’app più amata dai più giovani una ragazza moldava, tale Tatiana Sova, dichiara di essere la vera madre di Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ma come è possibile? Sul suo profilo TikTok la 29enne racconta la sua assurda e complicata vicenda. Tatiana sostiene di essere stata operata da dei chirurghi plastici presso l’Ospedale Borgotrento di Verona. Mentre Tatiana era sotto anestesia i medici, di cui fa nomi e cognomi, le sottrarrebbero illegalmente e senza il suo consenso organi sani, ovociti e gameti.

Il ruolo di Belen Rodriguez

E’ qui che secondo la Sova entra in gioco la showgirl argentina. Infatti 9 mesi dopo quello sfortunato intervento viene alla luce Luna Marì. Stando alla ricostruzione della ragazza Belen ed il compagno si sarebbe appropriati dei suoi ovociti. Un passaggio necessario perché, secondo Tatiana, la Rodriguez sarebbe in realtà una donna transessuale: “Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero ed ovaie”.

Secondo la ragazza la presentatrice ed il compagno Antonino avrebbero comprato illegalmente gli ovociti sottratti alla Sova che sarebbero stati impiantati ad una madre surrogata, i due avrebbero quindi inscenato una finta gravidanza. Questa la ricostruzione della 29enne sostenuta in numerosi video diffusi sul profilo TikTok @Tatiana922new.

Le richieste su TikTok

La Sova sarebbe arrivata a denunciare l’ospedale ed i medici coinvolti, come mostra nelle sue clip. Inoltre la donna lancia accorati appelli a Belen e l’hairstylist intimandoli a restituirle quella che è convinta essere sua figlia: “Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. (…) State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttata da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama”, asserisce la ragazza.

Tatiana è convinta che la bambina sia sua. A riprova della sua tesi la donna ha postato innumerevoli video in cui mostra le foto di Luna Marì raffrontate a suoi scatti. “Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa”, tuona su Tik Tok la Sova.

Ma Luna Marì non sarebbe la sola protagonista di questa vicenda. Ci sarebbero altri figli di Tatiana sparsi per il mondo, nati a partire dagli ovociti a lei rubati. La ragazza ha un grande sogno: “Vorrei riprendere Luna Marì facendola crescere insieme a tutti gli altri miei figli e fargli sapere la verità”, chiosa. Insomma una storia complessa e piuttosto inverosimile, che tuttavia terrebbe banco in alcuni salotti televisivi, come le vicende dei “tanti figli di”, a cui spesso viene dato spazio.