Uomini e Donne, la fidanzata di Fabio Colloricchio pianterà la placenta in giardino (o la mangerà)

Violeta Mangrinan, dopo il parto, pianterà la placenta in giardino (e potrebbe anche mangiarla). A rivelarlo è la stessa influencer spagnola, compagna dell'ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e futura mamma di Gaia, che ha svelato sui social di avere piani ben precisi per la sua placenta dopo il parto. La ragazza, infatti, che ha conosciuto il modello e personal trainer italiano a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, ha dichiarato di non voler buttare l'organo che consente gli scambi metabolici tra mamma e feto ma, una volta nata la bambina lo pianterà nel giardino della sua nuova casa per usarlo come fertilizzante e pianifica anche di mangiarne un pezzo.

"Ne discuterò con il mio ginecologo - ha rivelato Violeta - e valuteremo insieme cosa fare. Con mia madre, però, ho già stabilito di congelare la placenta il giorno del parto e utilizzarla come fertilizzante da giardino".

Quella di usare la placenta come fertilizzante è una tradizione comune alla famiglia di Violeta e che l'influencer ha intenzione di portare avanti. Anche la cugina della Mangrinan, infatti, ha fatto lo stesso, qualche anno fa, dopo la sua gravidanza.

La moda di mangiare la placenta o renderla un fertilizzante

Mangiare la placenta dopo il parto è diventata una vera e propria moda che sta spopolando negli ultimi anni così come il fatto di usarla come fertilizzante. L'ingestione dell'organo (chiamata in termini tecnici, placentofagia) avrebbe, infatti, diversi benefici per le neomamme: da una parte ridurrebbe il rischio di depressione post parto e poi ridurrebbe anche il senso di affaticamento dopo la gravidanza. La placenta, inoltre, contiene molto ferro che aiuterebbe le neomamme a ristabilire i livelli plasmatici nel sangue. In più, l'ormone prolattina presente nell'organo favorirebbe la produzione di latte.

Sono diverse le star di Hollywood che hanno mangiato la propria placenta: Nikki Reed, Kim e Kourtney Kardashian, Katherine Heigl o la stessa Hilary Duff che l'ha bevuta in un frullato.

L'utilizzo dell'organo come fertilizzante è, invece, un'usanza molto radicata in Nuova Zelanda dai maori delle isole Cook che sono soliti seppellire la placenta piantendoci sopra un albero di cocco. La leggenda vuole che se la pianta crescerà rigogliosa il bambino sarà in salute, altrimenti non godrà di buona salute. Questa tradizione negli ultimi anni è arrivata anche in America.