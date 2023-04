"Verissimo, salta l'intervista a Sonia Bruganelli: non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi"

Che fine ha fatto l'intervista di Sonia Bruganelli a Verissimo? Nei giorni scorsi era stata annunciata l'ospitata dell'imprenditrice nel salotto di Canale 5, eppure il suo nome non compare nella lista degli invitati di Silvia Toffanin. Mentre si fa spazio l'idea che l'evento sia solo rimandato, Dagospia torna all'attacco di Sonia, ipotizzando che la donna "non sa più come arrampicarsi sugli specchi" in merito alla separazione dal marito Paolo Bonolis (che più volte ha smentito).

Per chi non conoscesse l'antefatto, un riassunto: qualche giorno fa Dagospia, sito sempre informatissimo su temi di gossip, ha pubblicato un articolo in cui annunciava il divorzio tra Sonia e Paolo dopo venticinque anni insieme. "L'annuncio ufficiale avverrà a Verissimo", aggiungeva il sito diretto da Roberto D'Agostino. A stretto giro è però arrivata la smentita di Bruganelli: "Sarò a Verissimo sì, ma insieme a mia figlia Adele", precisava. Precisazione a cui però Dagospia non ha creduto, insistendo sulla strada della separazione.

Non è dato sapere da quale parte sia la verità, ma l'unica certezza è che, ad oggi, di quella famosa intervista a Verissimo non c'è più traccia. "L'intervista sarà solo rimandata o è saltata?", chiede D'Agostino "E perché? Forse Sonia Bruganelli non sapeva più come arrampicarsi sugli specchi dopo il video 'gag-gata' di smentita insieme al marito?". Nessun chiarimento, per ora, da parte di Sonia, solitamente molto attiva sui suoi profili social.