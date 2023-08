Veronica Cozzani sostiene la figlia Belen: la frecciata al genero Stefano

Mentre Stefano De Martino si trova a New York con il figlio Santiago e si stanno godendo le bellezze della città, tra cui il Moma, Belen Rodriguez si trova con la figlia Luna Marì e la madre, Veronica Cozzani, ad Albarella.

Da ore ormai il video condiviso da Belen su Instagram di un gruppo di cervi con grandi e vistose corna sta facendo discutere. Secondo l'interpretazione di molti rappresenterebbe la conferma dei tradimenti di De Martino (al video si sommerebbe anche una storia in cui Belen di sfiora il capo lasciando così intendere di avere lei stessa le corna). Ovviamente nessuna conferma o smentita è arrivata da parte della showgirl, che anzi ha risposto con delle faccine sorridenti ad alcuni dei commenti lasciati sotto al video. Il settimanale Oggi ha poi condiviso delle indiscrezioni - che sarebbero state rivelate da alcuni amici della coppia - che andrebbero a smentire la crisi affermando che si tratta solo di strategia.

Anche in questo caso non è possibile sapere dove stia la verità, ma sicuramente Belen ha dalla sua parte la madre, Veronica Cozzani, che ben prima della figlia aveva condiviso una foto di quei cervi che indisturbati stavano pascolando. Anche in questo caso la certezza non c'è, non possiamo sapere se quella foto sia una frecciata al genero o no, ma è lecito che il dubbio sorga.