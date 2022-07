"Mia figlia donna leggera? Si chiama vivere". La madre di Belen replica, per la prima volta

Sempre pronta a fare spallucce di fronte alle critiche, stavolta per Veronica Cozzani è stato troppo. Lo dimostra la replica a tono data a chi le ha fatto notare quanto la figlia Belen Rodriguez stia vivendo con "leggerezza" la sua vita sentimentale. "Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!", scrive una donna in calce ad un post su Instagram. E Veronica, 59 anni, risponde: "Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere".

Il riferimento è, chiaramente, alle ultime turbolente vicende private che hanno visto protagonista Belen. Vicende in cui c'è una unica certezza: l'amore per Stefano De Martino, ballerino a cui proprio non riesce a dire addio, sposato nel 2013, nonché padre del primo figlio Santiago, che oggi ha 9 anni. Sì perché i due, legati ormai da circa dieci anni, si sono lasciati per ben due volte per poi tornare insieme. L'ultimo addio era avvenuto ai tempi del primo lockdown, nel 2020, quando lei avrebbe trovato nel telefono di lui alcuni messaggi compromettenti. Da allora, lui se 'è andato di casa e lei si è legata ad Antonino Spinalbese, giovane parrucchiere 26enne da cui ha avuto la seconda figlia Luna, che ormai ha un anno. Sei mesi dopo, cioè a gennaio, il ritorno di fiamma con Stefano.

"Mia sorella mangiauomini?": lo sfogo di Cecilia

Innumerevoli i giudizi piovuti sulla testa della modella argentina, a cui oggi decide di replicare anche mamma Veronica. E a cui, nei mesi scorsi, aveva risposto anche la sorella minore Cecilia: "La verità è un’altra, mia sorella non è una mangiauomini - aveva replicato in occasione di una intervista - Si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato. C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei".