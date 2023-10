Veronica Gentili commenta le voci su lei e Marco Travaglio: la verità sul bacio

Veronica Gentili è il nuovo volto de Le Iene. Stasera, martedì 3 ottobre, la giornalista debutta alla conduzione del programma di Italia 1 che fino a qualche mese fa era guidato da Belen Rodriguez e al Corriere della Sera si è raccontata alla vigilia di un'esperienza decisa per lei da Pier Silvio Berlusconi. "Capiremo presto se è stata un'intuizione geniale o una svista colossale" commenta ironicamente a tal proposito Gentili, già volto noto al pubblico di Mediaset che l'ha conosciuta al timone di Controcorrente su Rete4: "Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo".

Ma l'approccio alla nuova esperienza televisiva non è stato l'unico argomento affrontato da Veronica Gentili nel corso dell'intervista. Anche un commento al gossip che questa estate l'ha vista protagonista di quelle foto in cui sembrava baciare il collega Marco Travaglio, ha trovato posto nel dialogo per smentire categoricamente ogni implicazione sentimentale. "Ne abbiamo riso", ha affermato: "Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d'oro...".

Le dichiarazioni di Veronica Gentili ribadiscono quanto venne pubblicato poco dopo il noto bacio con il direttore del Fatto, ovvero la foto di lei con il suo vero compagno, Massimo Galiberti, un docente universitario e consulente editoriale, supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi a cui è legata da anni.