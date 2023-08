Veronica Gentili: nessun flirt con Marco Travaglio. Le foto con Massimo, il suo (vero) fidanzato

No, Marco Travaglio e Veronica Gentili non stanno insieme. Qualche settimana fa aveva fatto scalpore la foto che ritraeva i due in quello che sembrava un bacio sulla bocca, nulla di passionale certo, ma quella foto era bastata per far nascere il sospetto che tra i due colleghi ci fosse di più di una semplice amicizia.

A pubblicare quella foto, scattata per le vie di Roma, era stato il settimanale Diva e Donna, ed è invece Chi a mostrare che il cuore della giornalista batte per qualcun altro, un uomo finora mai visto e che evidentemente non ama apparire. Si tratta di Massimo Galimberti, 50 anni. La giornalista, 41 anni, non ha mai taciuto di essere legata da anni a un uomo di nome Massimo, ma i due sono sempre stati attentissimi a non farsi paparazzere insieme.

La coppia è stata fotografata a San Felice Circeo (Latina) lo scorso weekend. La conduttrice dal prossimo autunno la vedremo alla conduzione de Le Iene, quindi questi saranno giorni in cui oltre che a lavorare e godersi il mare, dovrà pensare a questo nuovo e importante ruolo. Massimo, invece, è un docente universitario (insegna a Roma Tre Analisi del prodotto audiovisivo contemporaneo e dell'organizzazione dei processi culturali) ed anche un creativo: è consulente editoriale, supervisore artistico per progetti cinematografici e televisivi. I due dalle foto sembrano molto complici, si scambiano tenerezze e Massimo scatta anche qualche foto alla compagna.