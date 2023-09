Veronica Gentili a Le Iene: "Mi ha scelta Berlusconi". Poi parla per la prima volta di Belen

Il 3 ottobre tornerà Le Iene, il programma di approfondimento di Italia 1 che non è rimasto immune dai cambiamenti al palinsesto voluti dal suo amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. Quest'anno, infatti, al posto di Belen Rodriguez - che era approdata nello show l'anno scorso al fianco di Teo Mammucari (che poi se n'è andato lasciando il suo posto a Max Angioni, ndr) - ci sarà Veronica Gentili. La giornalista è un volto noto agli spettatori di Mediaset in quanto ha lavorato a Stasera Italia e Controcorrente. Per lei si tratta di un cambiamento importante, ma che si auspicava.

In un'intervista di qualche mese fa Gentili aveva parlato del suo desiderio di cimentarsi un programma che potesse darle modo di esprimere altri lati del suo carattere quindi qualcosa di più ironico e che trattasse di tematiche sociali, che a lei stanno particolarmente a cuore. E il suo desiderio è stato esaudito, gentili non si pende di averlo espresso, anzi. "È un grande salto, una sfida enorme, ma pure un'opportunità bellissima, anche in termini di visibilità. Stiamo parlando di un'istituzione quasi trentennale di Mediaset che, oltretutto, ha formato il mio immaginario di adolescente: è ovvio che un po' mi tremino i polsi".

La reazione di David Parenti, ideatore del programma, al nome di Gentili

Il "sì, accetto" però non è arrivato subito: "Sono caduta dal pero... 'Che diavolo state dicendo?' (si è domandata, ndr): all'inizio è stato un mezzo choc, perché, non è mistero, l'idea nasce dall'editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti". All'inizio ha vacillato, perché "sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un'altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire di sì". Prima di comunicare la decisione si è confrontata con suo padre Giuseppe Gentili, avvocato e ex dirigente Rai, con il compagno Massimo Galimberti e anche con parenti e amici, tra cui Marco Travaglio.

Con David Parenti, l'ideatore de Le Iene, la collaborazione non è iniziata subito con il piede giusto: "All'inizio so che ha reagito al mio nome come me: 'Che diavolo state dicendo?'. Poi ci siamo trovati per capire se potesse funzionare o no... E adesso è iniziata la parte divertente".

Veronica Gentili su Belen Rodriguez

L'anno scorso, come già accennato, al timone dello show c'era Belen Rodriguez. Veronica ha spiegato che non la conosce, ma ha poi aggiunto: "Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne".