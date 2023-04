Berlusconi, Veronica Lario rompe il silenzio: "Momento delicato"

"Basta falsità soprattutto in un momento così delicato". Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, rompe il silenzio e smentisce una notizia circolata online secondo cui avrebbe dovuto restituire all'ex marito 60 milioni di euro. "Le notizie riportare dal quotidiano online Tag 24 By Unicusano, oltre che essere infondate si rivelano particolarmente inopportune in un momento così delicato per Silvio Berlusconi e per chi gli vuole bene - replica Lario - Il giornalismo, quello vero, non diffonde falsità al solo fine di fare qualche visualizzazione in più".

A commentare la vicenda anche il commercialista dell'x moglie di Berlusconi, Paolo Costanzo: "Chi conosce i numeri può affermare con certezza che 60 milioni di euro sono una cifra esageratamente sbagliata e inventata solo per fare qualche click in più. Pertanto, Veronica Lario, con il suo team di consulenti e legali, diffida il quotidiano online Tag 24 By Unicusano e chiunque - anche ai sensi della legge sulla stampa n.47 del 1948 - a diffondere notizie gravemente false e a effetto, tese solamente ad aumentare le visualizzazioni, anche a costo di screditare chi ha invece avuto sempre un comportamento corretto e posto al centro la propria reputazione".

Berlusconi-Lario, la lunga battaglia legale

Il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha visto andare in scena una lunga battaglia legale tra i due per questioni economiche. Nel 2017 la Corte d'Appello di Milano ha accolto il ricorso dell'ex premier, stabilendo che non doveva più versare l'assegno da 1,4 milioni di euro al mese all'ex moglie. Inoltre, sempre secondo quella sentenza, lei avrebbe dovuto restituire una cifra attorno a 45 milioni di euro. L'anno dopo Veronica Lario fece ricorso in Cassazione. Intervistato da Lilli Gruber a "Otto e mezzo" su La7, nel febbraio 2018, il leader di Forza Italia raccontò di aver rinunciato alla restituzione degli assegni di divorzio da 46 milioni di euro. Una circostanza, però, subito smentita dall'ex moglie.