Veronica Lario per la prima volta in tv: "Trattata da velina ingrata. Difficile combattere contro potere e stampa"

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, si è raccontata quindici anni dopo il divorzio dal cavaliere nel 2009. Lo ha fatto per la prima volta da ospite di una trasmissione tv, nel talk A cena da Maria Latella in onda domani alle 21 su Skytg24, in questa che è la sua prima uscita pubblica dov'è stato ripercorso il passato e il presente, tra ricordi e prospettive. A partire dal suo ruolo di ex signora Berlusconi.

"Sono passata dall'essere 'una velina ingrata', al tribunale di Milano che mi ha negato ogni diritto. Un salto di 10 anni in cui mi sono sentita un po' vessata. Cosa facevo? Subivo ed è difficile combattere contro il potere e la stampa soprattutto quando la stampa è piegata al potere. Io l'unica cosa che potevo fare era qualche passo indietro e quelli ho imparato a farli, forse dall'equitazione" ha spiegato Lario nel corso della puntata del programma dedicata all'intelligenza artificiale e ai potenziali riflessi sul presente e futuro dall'educazione al lavoro, un tema oggi molto vicino a Veronica che di recente ha investito in una piccola start up. "Inizialmente mi sono dedicata alla mia grande passione che erano i cavalli. Una passione che non avevo mai pensato di coltivare. Dopo la separazione ho iniziato a montare a cavallo. A 55 anni quando uno smette io ho iniziato. Mi è servito molto, ho usato molto dell'ippoterapia che mi ha aiutato tanto in questi anni di momenti difficili nei quali era meglio chiudersi che aprirsi", ha aggiunto ancora Lario, spiegando di aver iniziato a praticare l'equitazione "per seguire i mie nipoti, ma poi tutti hanno smesso e io ho continuato".

Alla domanda se si possa considerare una donna non ricattabile, l'ex moglie di Berlusconi ha risposto: "Non ne ho motivo perché io non porto con me nessun segreto, non ho segreti dell'impresa di Berlusconi o della sua vita a parte e quindi posso dire quello che penso indipendentemente dal mio passato che non ha segreti". E ancora: "C'è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto che ho rispettato e oggi sono una persona normale, un'imprenditrice" ha proseguito: "Finito questo momento che per me è stato molto complesso mi sono chiesta se fosse stato possibile ricominciare perché pensavo che per me non ci fosse più nulla. Ho pensato 'forse ha vinto il potere', ma alla fine mi sono detta non è impossibile e ci ho provato". Quanto alla sua impresa che si occupa di intelligenza artificiale e di cosa pensano i suoi figli, Lario ha aggiunto: "I miei figli sono sorpresi ma è un motivo di confronto". L'ex moglie di Berlusconi ha poi confidato che la più interessata alla sua impresa è sua figlia Barbara.

Sul suo ruolo da first lady: "I personaggi che sono passati nei salotti di Berlusconi sono stati sempre di grande livello e in qualche modo ne ho sempre subito il fascino, ma non ho mai pensato di trovarmi un mio spazio all'interno di quelle dinamiche" ha detto: "Io ero li perché rispettavo un ruolo, cercavo di farlo al meglio e per me significava fare un passo indietro". C'è qualcosa che non rifarebbe? "Io ho una finestra ideale e quando la apro la mattina vedo il futuro, poi ne ho una alle mie spalle che apro poco, guardo sempre quella che mi fa vedere il futuro", ha affermato.

Quanto alle preoccupazioni sul futuro dei suoi dieci nipoti, Lario ha ammesso: "Mi spaventano le guerre perché io sono nata dieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale per cui tanti racconti della mia famiglia, vissuta vicino a Marzabotto, li ho sempre ascoltati e vissuti in modo drammatico ma la guerra è un discorso a parte. Io penso che i giovani abbiano un futuro ed in questo futuro ci sono dimensioni nuove come il metaverso per cui 'penso molto positivo'".

Veronica Lario, la seconda moglie di Berlusconi

Veronica Lario, nome d'arte di Miriam Raffaella Bartolini, faceva l'attrice quando nel 1980, al teatro Manzoni di Milano, conobbe Silvio Berlusconi. 24 anni lei, 44 lui, la coppia iniziò una relazione che portò alla fine del matrimonio dell'imprenditore con Carla dall'Oglio. Il matrimonio fu celebrato il 15 dicembre 1990, davanti ai testimoni Fedele Confalonieri, Gianni Letta e i coniugi Craxi. Nel frattempo erano arrivati tre figli: Barbara nel 1984, Eleonora nel 1986 e Luigi nel 1988.

Nei primi anni Duemila serpeggiarono le prime indiscrezioni su una crisi che trovò il culmine nel 2007, con una lettera aperta alla Repubblica in cui Veronica Lario chiedeva al marito "pubbliche scuse" per le "parole galanti" rivolte ad alcune donne durante la cerimonia dei Telegatti avvenuta qualche giorno prima. Tutto rientrò con il gesto di Berlusconi che rispose scusandosi con la moglie con una lettera. Ma due anni dopo, di nuovo, l'intervento che cambiò drasticamente il prosieguo della storia: con una mail in risposta ad alcune domande sul dibattito aperto dalla Fondazione Farefuturo, Lario criticò il comportamento del marito, allora presidente del Consiglio, che si fermò a festeggiare i 18 anni di Noemi Letizia, presso una discoteca di Casoria, accompagnato dall'intera scorta. "È un ciarpame senza pudore, tutto in nome del potere", furono le dichiarazioni di Lario che ufficializzarono la fine del suo matrimonio.