Veronica Lario nonna affettuosa: le foto al parco con la consuocera e la nuora

Cinque mesi fa Veronica Lario è diventata nonna per la decima volta e Silvio Berlusconi per la 17esima. Nonostante sia diventata nonna 15 anni fa, con la nascita del primo figlio di Alessandro, l'emozione di tenere tra le braccia Tommaso Fabio, l'ultimo nato, è sempre diversa. Il settimanale Chi l'ha fotografata al parco Sempione in compagnia del piccolo, Federica Fumagalli, la moglie di Luigi Berlusconi, l'altro nipote Emanuele Silvio, che ha un anno e mezzo, Tiziana Fumagalli, la consuocera e le due tate dei bimbi.

Dalle foto scattate dai paparazzi è ben visibile la gioia della nonna e la felicità che prova nel trascorrere il pomeriggio in compagnia di una parte della sua famiglia, piccoli momenti di condivisione che rendono le giornate belle.

A metà gennaio Lario si trovava a Sankt Moritz e nel suo chalet ha ospitato la figlia Barbara, insieme al compagno Lorenzo Guerrieri, l'altra figlia Eleonora, con i rispettivi figli, all'appello mancava solo Luigi con i suoi due bambini e la moglie (che però vediamo in queste foto). La riunione di famiglia è nata per festeggiare tutti insieme il decimo compleanno di Riccardo il figlio di Eleonora e Guy Binns (i due non sono più una coppia, ma Guy per l'occasione era presente).

Chi è Federica Fumagalli

Federica Fumagalli ha 31 anni, un anno in meno del marito Luigi Berlusconi, ed è nata a Sironi, in provincia di Lecco, da una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Federica lavora con la MB Projects, che si occupa di pubbliche relazioni, eventi, comunicazione. Lei e Luigi si sono conosciuti durante una serata tra amici in un noto locale milanese, dopo nove anni di fidanzamento sono convolati a nozze nel 2020.