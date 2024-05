Veronica Peparini: "Io non allatto al seno". Poi parla dei figli maggiori: "Ero preoccupata"

Veronica Peparini è da poco diventata mamma di due gemelline ma ha già la mente impegnata dal lavoro. Lei e il compagno, Andreas Muller, sono stati coinvolti da Giuliano Peparini, suo fratello, nel nuovo ed entusiasmante progetto dell'Academy Peparini. A Novella 2000 la danzatrice ha parlato di quanto sia felice per questo progetto, ma anche dell'emozione di essere di nuovo mamma e nel vedere come i suoi figli più grandi, Daniele (16 anni) e Olivia (11), abbiano accolto le loro sorelline.

"Daniele e Olivia vogliono essere molto presenti. Daniele, che è un po’ più grande, le vuole anche cambiare. Tutti e due le vogliono prendere in braccio, sono molto affettuosi con loro e ci aiutano anche. Io non allatto al seno, così capita che ci pensino loro. Questa per me era la sfida più grande", ha rivelato con orgoglio la coreografa. "E Veronica ha scoperto che sono stati più contenti di noi", ha aggiunto Muller.

Ginevra e Penelope sono nate il 18 marzo, una gioia inesprimibile che però si portava dietro anche alcune paure, paure che sono passate prontamente in secondo piano vedendo il bellissimo rapporto che si è creato tra le bimbe e i fratelli maggiori.

"Quando abbiamo deciso di allargare la famiglia - ha svelato ancora Peparini - da un lato eravamo entusiasti della nostra decisione, ma dall’altro mi preoccupavo di quando l’avrebbero saputo i miei, di quali reazioni avrebbero avuto i miei figli. Ho aspettato il momento giusto per dirlo ai miei genitori, quando eravamo in tournée con Claudio Baglioni… E sono stati felicissimi". Quale migliore inizio se non questo.