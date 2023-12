Andreas e Veronica nella casa nuova: il video, dolcissimo, con Peparini che si accarezza la pancia

Andreas Muller e Veronica Peparini si sono trasferiti in un nuovo appartamento. A dare la notizia è stato il ballerino condividendo su Instagram due video della nuova abitazione. In uno si vede il salotto, con due divani beige, un caminetto elettrico, un tappeto sulle tonalità del beige, marrone e grigio e due grandi quadri raffiguranti dei cactus. Nel secondo, invece, viene mostrata la cucina beige con rifiniture nere. E proprio in questo filmato si vede Veronica mentre si accarezza il pancione mentre si trova di fronte al lavello. "Casa per i prossimi mesi. Cambiamenti tanti... Qui almeno per i primi mesi staremo con le gemelline", ha scritto Muller.

La gravidanza di Veronica Peparini

La gravidanza di Peparini, che è già mamma di due figli Daniele e Olivia, è una gravidanza delicata che richiede controlli continui. Si tratta di una "gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica" ovvero, aveva spiegato Muller qualche settimana fa, "le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte". Poi però è scattato un campanello d'allarme perché "i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente". "Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale" e al 50% la situazione potrebbe risolversi da sola, in caso contrario potrebbe essere necessario un intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.