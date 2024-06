Primo mare per le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Muller: la reazione non è delle migliori

Il neo papà Andreas Muller ha condiviso sui social un momento di real life con le piccole Penelope e Ginevra, nate lo scorso marzo, frutto della relazione con la coreografa Veronica Peparini. Tra uno scatto e l'altro viene immortalata la piccola Penelope vestita di tutto punto pronta per andare al mare, ma la reazione della piccola non è delle migliori: il pianto . La piccola si lascia andare ad un pianto disperato quasi non gradisse l'imminente uscita con mamma e papà. Solo pochi istanti prima il ballerino aveva condiviso delle foto delle figlie in braccio alla nonna (madre di Andreas) nel giorno del suo compleanno. Probabilmente il primo bagno per le piccole sarà nelle Marche, dove ha vissuto Andreas prima di trasferirsi a Roma per la sua avventura ad Amici.

Veronica e Andreas sono diventati genitori a marzo. Legati dal 2018, i due si sono conosciuti proprio quando lui era allievo ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto. Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia. La famiglia è sempre stata dalla loro parte. "Quando sono rimasta incinta, avevo il terrore di dirlo alla mia famiglia. Sapevo che mia figlia non mi avrebbe creato troppi problemi, ma ero in pensiero per mio figlio: invece ha 16 anni e ci ha stupito perché l'ha presa subito bene. Mi sono subito sentita protetta dalla mia famiglia", ha raccontato in passato Veronica. E Andreas le ha fatto eco: "Abbiamo le famiglie dalla nostra parte. Questo è bene per noi e per la vita che deve arrivare".