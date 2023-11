Peparini-Muller aspettano due gemelle, come hanno svelato il sesso delle figlie in famiglia: il video

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle. La coppia ha scoperto il loro sesso una settimana fa a Verissimo, ma per fare comunque una sorpresa ai loro cari hanno organizzato il gender reveal prima della messa in onda della puntata.

Una festa semplice e molto intima, nella loro sala prove, con gli amici più stretti e le rispettive famiglie. "Dopo aver registrato la puntata di Verissimo con Silvia Toffanin, che ringraziamo di cuore per le emozioni vissute e condivise, siamo tornati a Roma per far sapere anche ai nostri cari, prima che lo vedessero domenica in puntata, il sesso delle nostre piccole" ha scritto Andreas Muller su Instagram, dove hanno pubblicato il video di quel pomeriggio. "Così come piace fare a noi - ha aggiunto - ci siamo organizzati al volo in sala, che è il posto in cui ci siamo conosciuti e il posto in cui ancora oggi coltiviamo il nostro legame e il nostro lavoro".

Niente palloncini da scoppiare né coriandoli da sparare. Hanno spento le luci e al buio hanno chiesto ai bambini presenti una loro previsione. "Nella pancia di Veronica ci sono due maschi o due femmine?" si sente domandare, e quando la luce si è riaccesa ecco una torta tutta rosa. Intorno i sorrisi e la grande emozione per queste due bambine che arriveranno tra qualche mese.

Veronica Peparini incinta a 52 anni

Veronica Peparini e Andreas Muller sono legati dal 2018 e da qualche tempo provavano ad allargare la famiglia. "Abbiamo dovuto avere un piccolo aiutino per via della mia età" ha fatto sapere la coreografa 52enne a Verissimo. Andreas, 27 anni, desiderava profondamente avere un figlio dalla compagna: "Sono giovane, lo so, e voglio diventare un padre che cresce insieme a loro. Ancora non sono nate ma mi hanno già cambiato la vita: ho già tolto tempo alle cose inutili per spostarlo sulle cose più belle".