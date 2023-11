"Lei è la donatrice e l'altra è la ricevente". Andreas Muller si commuove durante l'ecografia

Veronica Peparini e Andreas Muller dopo aver raccontato la decisione e il percorso per diventare genitori a Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin, stanno condividendo tramite i social, nelle modalità che loro ritengono più opportune, gli aggiornamenti sulle condizioni di salute delle due gemelline.

Quella di Peparini, che è già mamma di due figli Daniele e Olivia, è una gravidanza delicata che richiede controlli continui. Si tratta di una "gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica" ovvero, aveva spiegato Muller pochi giorni fa, "le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte". Poi però è scattato un campanello d'allarme perché "i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente". "Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale" e al 50% la situazione potrebbe risolversi da sola, in caso contrario potrebbe essere necessario un intervento.

E proprio questa mattina Veronica e Andreas si sono recati in ospedale per uno dei controlli. Muller ha condiviso su Instagram due foto dell'ecografia in cui sono ben visibili entrambe le bambine. "Che meraviglia! Quella girata è la ricevente - ha scritto Muller - e quella di fronte è la donatrice. Fa quasi commuovere". Il futuro papà ha anche dato informazioni sulla salute delle due piccole: "Comunque sta tenendo duro la più generosa, quindi il carattere già ci piace".