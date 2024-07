Veronica Peparini e Andreas Muller, 4 mesi di gemelline: la dolce dedica di lui, lei torna a ballare

Sono passati 4 mesi da quando Veronica Peparini e Andreas Muller diventavano mamma e papà di due splendide gemelline, Penelope e Ginevra. Era il 18 marzo 2024 quando l'ex insegnante di Amici dava alla luce il frutto del suo amore con il suo fidanzato ed ex allievo Andreas. Una gravidanza all'età di 53 anni tanto desiderata quanto difficile ma che, alla fine, è stata la gioia più grande.

Ora, a quattro mesi di distanza dal giorno del parto, Veronica e Andreas stanno non solo crescendo le loro bimbe ma sono tornati a prendere di nuovo in mano le redini della loro vita. Veronica, infatti, è tornata alla sua più grande passione, la danza. Quella danza che aveva smesso di praticare quando il pancione era troppo grande per muoversi e che ora che le sue bambine sono nate, torna a far parte delle sue giornate.

Veronica Peparini è tornata a ballare: il video

Sul suo profilo Instagram, infatti, la coreografa è tornata a mostrarsi mentre balla, mentre insegna a giovani ragazzi e ragazze una delle sue coreografie e la gioia per essere tornata padrona del suo corpo e della sua vita è evidente.

Solo qualche giorno fa, infatti, Veronica aveva parlato apertamente di quanto, durante e dopo la gravidanza, non sia stato facile per lei sentirsi bene con il suo corpo e quanto per lei sia importante mantenere una buona forma fisica oltre che essere una buona mamma. E ora, che è di nuovo a lavoro, Veronica può finalmente tornare a vivere tutte quelle emozioni che solo la danza sa regalarle senza sentirsi in colpa di non essere una buona madre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andreas papà dolcissimo: il vaccino delle bimbe e la dedica per i loro 4 mesi

E mentre Veronica è tornata a lavoro, Andreas fa il papà a tempo pieno accompagnando le sue bimbe ai loro vaccini e godendosi ogni attimo della loro crescita. Ed è così che, tra un vaccino e l'altro, Andreas ha dedicato a quelle piccoline che gli hanno cambiato la vita, un pensiero davvero speciale.

"Abbiamo fatto 4 mesi e io non ancora smetto di dire grazie", sono le dolcissime parole di Andreas, papà innamorato. E insieme alla dedica pubblica la foto della manina della sua bimba che stringe la sua.