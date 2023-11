Andreas Muller adorabile, il video al pancino di Veronica: "Diventi ogni giorno più bella"

Ha appena 27 anni eppure Andreas Muller è entusiasta di lanciarsi nella nuova avventura della paternità. Presto arriveranno due gemelline e il ballerino si gode la gravidanza accanto alla compagna Veronica Peparini, 52, con cui fa coppia dal 2018. Una gioia evidente anche dall'ultimo video pubblicato su Instagram, dove viene immortalata proprio la coreografa mentre mostra il pancino: "Diventi ogni giorno più bella", scrive lui, che non riesce a trattenere l'emozione.

L'annuncio della gravidanza è arrivato domenica a Verissimo, dopo che nel giorno precedente erano circolate indiscrezioni in merito. La coppia ha spiegato di aver fatto ricorso ad "aiutini" per via dell'età matura di lei, ma poi le bambine sono arrivate molto velocemente. Se per lui si tratta della prima esperienza come padre, lei ha già due figli, Daniele e Olivia, avuti dall'ex marito Fabrizio Prolli, anch'esso ballerino. Una famiglia allargata che sembra avere tutti i presupposti di poter funzionare: anche i primogeniti di Veronica non vedono l'ora di abbracciare le sorelline, ha confidato lei. Ora è tempo di scegliere il nome. "Abbiamo pensato a Eva, Vittoria, ma non siamo ancora sicuri", hanno confidato i futuri genitori. Una cosa però è certa: la coppia metterà il doppio cognome Muller Peparini.