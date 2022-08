Andreas Muller e Veronica Peparini: balletto hot su TikTok, il video

Altro che crisi. La passione è alle stelle tra Andreas Muller e Veronica Peparini. A dimostrarlo l'ultimo video condiviso dalla coppia su TikTok, dove i due ballerini si immortalano alle prese con un balletto super sexy in piscina. In sottofondo il brano Dame tu cosita di El Chombo, canzone trend sulla piattaforma cinese. E decine di migliaia di like piovono per la esibizione della coppia, per cui sembra essere arrivato finalmente un momento sereno dopo i momenti difficili vissuti in primavera.

Sì perché ad aprile Andreas ha ammesso di non vivere un periodo particolarmente felice nella sua vita. Versione poi confermata dalla compagna. Tra i due si parlò di un momento delicato anche dal punto di vista sentimentale, ma in realtà le difficoltà altro non hanno fatto che unirli ancora di più. Le ultime notizie li vogliono uniti dall'amore ma... non sul lavoro: mentre infatti Andreas resterà tra i ballerini professionisti di Amici anche il prossimo anno, Veronica è pronta a dire addio al talent show dopo anni di militanza.

La storia d'amore

Legati dal 2018, Veronica e Andreas si sono conosciuti proprio quando lui era alliveo ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto di coppia. "Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli", ha raccontato la sorella di Giuliano. Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia.