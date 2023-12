"Peparini e Muller vanno a Verissimo per guadagnare due euro": lui non ci sta, arriva la replica

Domenica 10 dicembre Veronica Peparini e Andreas Muller torneranno ospiti a Verissimo, nello stesso studio televisivo dove un mese fa hanno annunciato la dolce attesa di due gemelline. Nei giorni successivi alla loro presenza televisiva, la coppia ha poi condiviso sui social l'apprensione per quella che si è rivelata essere una "gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica" per cui, aveva spiegato Muller, "le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte".

"I vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente", avevano raccontato ancora:"Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale". Una condizione molto delicata quella che la coppia sta affrontando e che diventa il motivo per tornare nello studio di Canale 5, intenzionata a sensibilizzare sull'argomento particolarmente attuale dal momento che il 7 dicembre è stata la Giornata mondiale della trasfusione feto fetale nelle gravidanze gemellari. A raccontarlo è stato proprio Andreas, dispiaciuto per aver letto sui social commenti negativi e offensivi rispetto alla loro nuova presenza nel programma di Silvia Toffanin. "Domenica faremo un collegamento con Verissimo" si legge in una storia Instagram che riporta il commento "Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata sta gravidanza" come esempio di quanti hanno disapprovato con tanta cattiveria la loro nuova presenza nel programma. "Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni", ha concluso, aggiungendo poi le informazioni sulla malattia.