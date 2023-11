Veronica Peparini balla con il pancione, il video (dolcissimo) di Andreas Muller

Veronica Peparini non ha nessuna intenzione di smettere di ballare, anche con due gemelline nel pancione e una gravidanza che, da quanto rivelato recentemente, è a rischio. La coreografa ed ex insegnante di ballo di Amici, infatti, continua a vivere della sua più grande passione, la danza, e a dedicare del tempo a se stessa e al movimento che è parte integrante della sua stessa vita. E nonostante un pancione sempre più pronunciato, Veronica, attualmente al quinto mese di gravidanza, continua a lavorare, muoversi, ballare, seguire il flusso delle emozioni con il suo corpo e lo fa con consapevolezza e maturità sotto gli occhi di tutti, il suo compagno Andrea Muller compreso che, invece, continua a essere preoccupatissimo per la salute delle sue future bambine.

Per ora, però, le cose vanno bene e Veronica, sentendosi in forze, si è lasciata andare alla prova di una sua nuova coreografia ballando con il pancione e Andreas, testimone, non ha potuto non riprenderla di nascosto e postare il video, dolcissimo, sui social.

"Tanto non la fermi neanche se la obblighi", sono le parole del ballerino che, preoccupatissimo, ha tentato di far stare ferma Veronica ma senza successi. Poi, però, il futuro papà, ha tirato un sospiro di sollievo vedendo che la compagna, almeno, faceva attenzione a non fare movimenti troppo bruschi.

"Però almeno fa le cose con cautela dai", ha, infatti, scritto, consolandosi almeno di questo ma la sua preoccupazione per le piccoline nel pancione e per la salute di Veronica, resta forte. Ora, però, è tempo di continuare a viversi la gravidanza con serenità, amore e anche un pizzico di spensieratezza e ballare, dopotutto, aiuta anche a questo. Quindi, perché no?