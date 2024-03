Veronica Peparini, gli aggiornamenti sulle gemelle. Poi la foto dall'ospedale

Veronica Peparini presto potrà tornare a casa. La ballerina ha da poco dato alla luce le sue gemelline, Penelope e Ginevra, con un parto cesareo e piano piano sta camminando e tornando alla normalità. Al suo fianco Andreas Muller che non lascia la compagna e le figlie neanche per un attimo. Su Instagram i nei genitori, Peparini era già mamma di due figli, condividono gli scatti delle bimbe ma anche selfie di loro due felici e sorridenti.

"Siamo nelle mani di angeli e professionisti che ringrazierò dal primo all'ultimo non appena saremo fuori. Le bimbe stanno bene, sotto controllo, non in terapia intensiva e presto andremo a casa", ha scritto Veronica nelle storie Instagram. Tutto sta andando per il meglio, dunque, e sia lei sia Andreas non vedono l'ora di tornare a casa così da poter iniziare la loro nuova vita.

Muller ha poi condiviso un video in cui fa vedere che accompagna, a braccetto, la compagna dalle bimbe: "Ogni tre ore dalle pupe", ha spiegato.