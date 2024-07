"Veronica Peparini e Andreas Muller provinati per un programma Mediaset". Qual è

Sono tra le coppie più amate del talent Amici di Maria De Filippi. Un amore nato così, all'improvviso, dapprima tenuto nascosto e poi uscito allo scoperto. E da poco sono anche genitori di due meravigliose bambine. Loro sono Veronica Peparini (53 anni) e Andreas Muller (28 anni). Proprio loro due potrebbero essere tra i protagonisti di un noto programma, pronto a tornare in tv e precisamente sui canali Mediaset (probabilmente su Canale 5).

L'indiscrezione su Veronica Peparini e Andreas Muller

Secondo il sito TvBlog, infatti, Peparini e Muller sono stati provinati per "La Talpa", lo storico programma condotto in passato da Paola Perego e che presto tornerà, ma in Mediaset. La conduzione? Dovrebbe essere affidata a Ilary Blasi. Ma sarà veramente così? Dal momento non è arrivata alcuna conferma (né smentita) da parte dei diretti interessati.

Nella giornata di oggi, 2 luglio, Andreas ha pubblicato uno scatto presso un resort in Sardegna. "Stamattina nel multiverso è successo che mi sono allenato con Maluma!", ha detto. Poi, nelle Instagram stories successive, ha ripubblicato un recente post di Veronica con le due bimbe e ha scritto: "Quanto ca**o mi mancate". Veronica, invece, ha pubblicato un video mentre passaggie in un posto meraviglioso. Non si sa se sia lo stesso resort dov'è Andreas oppure no.

