Veronica Peparini, le sue gemelline in braccio alle dottoresse: "Non smetterò mai di essere grata a loro"

La felicità di Veronica Peparini e Andreas Muller per la nascita delle loro gemelline è immensa. Diverse sono state le occasioni in cui la coppia l'ha condivisa con i follower, aggiornati sui momenti salienti di una gravidanza che non ha risparmiato preoccupazioni. Al sesto mese, infatti, l'ex insegnate di Amici e l'ex vincitore dello stesso talent di Maria De Filippi avevano raccontato che si trattava di una "gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica" fortunatamente proseguita senza conseguenze fino all'arrivo delle piccole Ginevra e Penelope nate il 18 marzo. .

Ed è anche per questo che nelle scorse ore Veronica Peparini ha voluto ringraziare personalmente e pubblicamente lo staff medico che si è occupato della nascita delle sue bimbe. La coreografa, infatti, si è recata con loro e con Andreas Muller presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e lì ha posato con le dottoresse in una foto che rappresenta tutta la sua riconoscenza per il supporto avuto: "Non smetterò mai di essere grata a loro. Vedere le bambine in braccio a voi è un traguardo raggiunto insieme", ha scritto a corredo dell'immagine dove i sorrisi raccontano la grande serenità dei protagonisti. Anche la dottoressa Isabella Fabietti ha dedicato un post al dolcissimo incontro: "La vita è questa. Nulla è facile. Niente è impossibile. Gemelli Monocoriali", ha scritto nella sua didascalia.