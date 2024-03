Veronica Peparini mamma a 53 annni: "4 figli, spero di essere di esempio". Il video delle gemelline

Veronica Peparini e il compagno Andreas Muller sono al settimo cielo per la nascita delle loro bimbe Penelope e Ginevra, tanto volute e desiderate come massima espressione del loro amore. La ballerina e coreografa è tornata a casa a due giorni dal parto e con i follower, sempre tenuti aggiornati sulla gravidanza segnata da qualche preoccupazione, ha voluto condividere un pensiero su questa maternità arrivata ancora a 53 anni, sull'emozione provata, sull'augurio che altre donne che abbiano il suo stesso sogno possano esaudirlo senza timori.

"Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie", ha scritto Veronica a corredo del post che mostra le immagini girate in ospedale, con le bimbe nella culletta, con lei poco prima del parto e, ancora, con il volto di una gemellina accanto al suo. Il riferimento è agli altri due figli più grandi, Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con l'ex marito Fabrizio Prolli e oggi diventati fratelli maggiori delle bambine. "Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno", si legge ancora, "Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima e ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra".

Tanti i messaggi di auguri arrivati per lei e per il compagno Andreas Muller che proprio ieri ha celebrato la Festa del papà a 24 ore dalla nascita delle figlie: "Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un'esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l'intervento del cesareo (che è una scelta inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze", ha scritto: "Non lo so spiegare ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione passata, presente e futura. Iconica".