Veronica Peparini, la rara foto del figlio Daniele: "Le gemelline avranno un fratellone super"

Eccezionali sono i contenuti social che Veronica Peparini dedica ai suoi figli, Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con l'ex marito Fabrizio Prolli. Le occasioni per farlo si contano davvero sulle dita di una mano e il compleanno del suo primogenito rientra in questi casi, in un periodo particolarmente importante per lei, il compagno Andreas Muller e tutta la sua famiglia che tra qualche mese si arricchirà con l'arrivo di due gemelline. Ed è anche a loro, alle bimbe che aspetta, che la ballerina e coreografa si riferisce pubblicando una dedica e una foto del suo Daniele. "Auguri a te principe mio, oggi 16! Stai diventando un uomo e sono felice e fiera del ragazzo che sei! Sensibile, intelligente, riservato e sempre presente! Ti amo. Le gemelline avranno un Fratellone super!" si legge a corredo della foto commentata anche dalla figlia Olivia che promette di essere anche lei "la miglior una sorellona".

A Verissimo Veronica Peparini e Andreas Muller aggiornano sulla gravidanza

Veronica Peparini e Andreas Muller sono tornati a Verissimo per parlare di una gravidanza gemellare che ha destato qualche preoccupazione. Nello studio di Canale 5 la coppia ha raccontato della trasfusione feto fetale, una malattia che può interessare le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche, come quella della coreografa, 52 anni. "Siamo andati a fare la visita di controllo e le dottoresse si sono accorte del principio di questo tipo di malattia. La mia fortuna è stata questa, perché spesso invece molte donne si accorgono quando ormai la malattia è in una fase acuta", ha spiegato la coreografa. In un primo momento la coppia ha avuto molta paura, oggi però per fortuna la situazione sta andando per il meglio: "L'ultima visita è andata bene, siamo positivi".

La vita privata di Veronica Peparini

Veronica Peparini nasce a Roma il 25 febbraio 1971. É stata sposata con il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli. Dalla loro relazione sono nati i figli Daniele ed Olivia (la piccolina di casa Prolli è stata protagonista di una coreografia creata proprio dalla madre e portata sul palco di Amici nella passata edizione; esibizione da standing ovation). Nel 2014 è iniziata la sua relazione con Andreas Muller, arrivato come allievo. Tra i due ci sono 25 anni di differenza, un aspetto che non ha mai influito nella loro storia d'amore che adesso si corona con l'arrivo di due gemelline.