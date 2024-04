Veronica Peparini, l'emozionante video del figlio maggiore che suona per le gemelle

Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori di due gemelline il 18 marzo. Una gioia indescrivibile che i due hanno deciso di condividere con i numerosi follower. Spesso condividono le foto delle bimbe e scrivono dolci dediche d'amore. Bellissimi gli scatti che Veronica ha realizzato immortalando il primo incontro tra Ginevra, Penelope e i loro fratelli maggiori. La danzatrice, che per anni è stata prof di Amici, ha due figli nati dal suo precedente matrimonio: Daniele, 16 anni, e Olivia, 11 anni.

La ballerina ha deciso di fare un regalo ai suoi fan pubblicando un video di una tenerezza unica: Daniele che suona la chitarra per le piccoline. "Il fratello maggiore", ha scritto Peparini a corredo del filmato. La scorsa settimana, per il rientro a casa di mamma e figlie, era stata organizzata una piccola festa a sorpresa con palloncini a forma di cicogna, biscotti e cupcake rosa, caramelle, confetti e anche un cartellone con scritto "Benvenute Ginevra e Penelope". Sicuramente non sono mancati neanche Olivia e Daniele.

Però non solo emozioni belle. Muller aveva decido di liberare in cielo alcuni palloncini: un gesto simbolico per ricordare e rendere partecipe di un momento così bello uno zio a cui lui era particolarmente legato e che è morto prima di poter conoscere Ginevra e Penelope. I palloncini però sono rimasti bloccati sul balcone della vicina che abita al piano di sopra, dettaglio quest'ultimo su cui lui stesso ha ironizzato: "Tutto è bene quel che finisce bene" scrive su Instagram "nessun animale è morto e non abbiamo inquinato l'ambiente a causa dei nostri palloncini. Si sono bloccati sul balcone di una vicina e sono stati tolti". Ebbene, proprio dopo questa battuta sono esplose le polemiche.