La strana foto in bagno di Veronica Peparini con Andreas Muller

Veronica Peparini è in vacanza sulla neve con i suoi figli, Olivia e Daniele, e con Andreas Muller. I quattro hanno indossato scarponi e tute da neve per sciare immancabili le storie Instagram, ma poi ecco che Peparini pubblica due foto come post.

I commenti non sono mancati per gli scatti, in molti sono rimasti sbigottiti dalla scelta alquanto particolare di Veronica: la coreografa e insegnante di Amici di Maria De Filippi ha scattato due selfie: uno con la figlia, l'altro con Andreas mentre sono nel bagno e lui sembra intento a fare la pipì.

Peparini e Muller nel bagno: lo scatto dello scandalo

Non ci sono prove che in quel momento il ballerino stesse espletando i propri bisogni però si sa, l'immaginazione galoppa. Muller è di spalle, vicino al water e con le mani messe nelle classica posizione di chi sta usando il wc.

Come accennato i commenti non sono mancati, alcuni hanno cercato di ironizzare, altri hanno affossato la scelta: "Mente fa bisogni anche no, tienitela per te"; "Il senso di questa foto? Mah.....";" Addirittura siamo arrivati a questo... non si può guardare questa foto!"; "Della serie non si può neanche pisc*a in pace"; "Fagli alzare la tavoletta".

Chissà se la coppia deciderà di rispondere o se lascerà i fan e gli haters nel dubbio.