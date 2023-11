Veronica Peparini incinta a 52 anni: "Due gemelli". Svelato il sesso, il video del gender reveal

Veronica Peparini incinta di Andreas Muller. "Sono felice di dirlo qui, perché finora lo abbiamo detto solo alla famiglia", dice la coreografa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La gravidanza è al quinto mese e la coppia è in attesa di due gemelli.

"Abbiamo dovuto avere un piccolo aiutino per via della mia età - dice la 52enne - ma poi è venuto subito, quindi non possiamo dire che è stato così complicato. Ci sono persone che fanno più fatica. Sono felicissima. So che non sarà semplicissimo e faticosa. Non ci aspettavamo fosse una gravidanza gemellare. Non ce lo aspettavamo, tutto pensavamo tranne che due gemelli. Capita una volta su cento ed è successo". Si tratta di due femminucce, come rivelato in occasione del gender reveal realizzato nello studio di Canale 5.

"Il destino ha pensato che, qualora avessimo pensato a un secondo tra qualche anno, ci aveva già accontentato", ironizza Andreas. Lui ha 27 anni e desiderava diventare papà. "Volevo diventare padre, ma soprattutto padre di figli da avere con Veronica. Sono giovane, lo so, e voglio diventare un padre che cresce insieme a loro. Ancora non sono nate, ma mi hanno già cambiato: ho già tolto tempo alle cose inutili per spostarlo sulle cose più belle". "Sono fortunata", dice Veronica.

Legati dal 2018, Veronica e Andreas si sono conosciuti proprio quando lui era allievo ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto. "Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia. La famiglia è dalla loro parte. "Avevo il terrore di dirlo alla mia famiglia. Sapevo che mia figlia non mi avrebbe creato troppi problemi, ma ero in pensiero per mio figlio: invece ha 16 anni e ci ha stupito perché l'ha presa subito bene. Mi sono subito sentita protetta dalla mia famiglia". Andreas le fa eco: "Abbiamo le famiglie dalla nostra parte. Questo è bene per noi e per la vita che deve arrivare".

Ora è tempo di scegliere il nome. "Abbiamo pensato a Eva, Vittoria, ma non siamo ancora sicuri". Una cosa però è certa: la coppia metterà il doppio cognome Muller Peparini.