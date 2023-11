Amici, Veronica Peparini incinta (in gran segreto) di Andreas Muller? Una ragazza racconta tutto

Tra gli ospiti previsti domenica prossima a Verissimo ci sono anche Veronica Peparini, 52 anni, e Andreas Muller, 27. Ma che cosa porta i due ex ballerini di Amici a tornare in tv? Una risposta potrebbe arrivare da una ragazza che, avendoli incontrati per caso, ha segnalato la presenza di un pancino sospetto per Veronica. Dietro le quinte si è così cominciato a parlare di un bebè in arrivo. Ma vediamo più nel dettaglio.

Venerdì è arrivato l'annuncio di Verissimo in merito all'ospitata di Andreas e Veronica. Qualche ora dopo, il sito Isa e Chia - seguitissimo dagli appassionati di gossip - ha ricevuto questa segnalazione: "Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio. Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo?". Ad accodarsi alla notizia anche Denianira Marzano, esperta di gossip, che di lì a poco ha twittato: "Una famosa coreografa pare sia in attesa di due gemelli".

Sarà vero? Non resta che aspettare la puntata del talk show in onda domani su Canale 5. Certo è che, se così fosse, per la coppia si tratterebbe della ciliegina sulla torta. Legati dal 2018, Veronica e Andreas si sono conosciuti proprio quando lui era alliveo ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto. "Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli", ha raccontato la sorella di Giuliano. Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia.