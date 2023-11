Veronica Peparini, la verità sui problemi in gravidanza: "Il rischio è la malattia feto fetale". Di cosa si tratta

Nei giorni scorsi Andreas Muller aveva annunciato che la gravidanza di Veronica Peparini stava avendo alcuni problemi. Solamente oggi però il ballerino, 27 anni, fa chiarezza sulla natura delle difficoltà che la coregrafa, 52, sta vivendo. Per la coppia, unita dal 2018, si tratta di una gravidanza gemellare. "Abbiamo sempre ribadito che le gravidanze gemellari sono gravidanze che devono seguire specialisti", scrive Muller oggi tra le sue Instagram Stories, per poi passare a spiegare nel dettaglio la situazione.

"La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte", dice Andreas. "È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente".

"Questo - continua - può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale e in questo momento ci troviamo in un punto in cui al 50 per cento la situazione potrebbe tornare regolare da sola, motivo per cui ora stiamo monitorando tutto. Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà".

L'obiettivo è la sopravvivenza di entrambe le bambine. "Per ora non ci pensiamo, volevamo solo aggiornarvi e fare chiarezza che quello che sta accadendo non dipende dall'età. Vogliamo solo positività e ottimismo. Ora contiamo solamente di arrivare alla fine con entrambe le piccole".

Come spiega l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, la sindrome feto fetale "si verifica nel 10-15% di questo tipo di gravidanze e non sono note le cause che la determinano. Se lasciate al loro decorso naturale, le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano alla perdita di uno o entrambi i gemelli nella stragrande maggioranza dei casi". Nel caso in cui le misure attuate da Andreas e Veronica non avranno l'effetto sperato, l'intervento consisterà "nell’interrompere lo scambio anomalo instauratosi a livello dei vasi sanguigni placentari e ristabilire una circolazione adeguata per entrambi i gemelli".

Una nuova sfida per Veronica e Andreas, legati ormai da cinque anni. I due si sono conosciuti proprio quando lui era allievo ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto. "Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli", ha raccontato lei. Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia. E la famiglia non vede l'ora di allargarsi ancora.