Veronica Peparini, svelata la data del parto e Andreas le fa una dedica dolcissima

Veronica Peparini sta vivendo un momento di grande gioia per l'imminente arrivo delle due gemelline che aspetta dal fidanzato Andreas Muller. Una gravidanza fortemente voluta dai due, 52 anni lei e 27 lui, che non vedono l'ora di diventare genitori, lei per la terza volta e lui per la prima, di due femminucce. E nonostante il brutto spavento preso di recente, per alcuni controlli non andati benissimo, adesso che il peggio è passato per le bimbe nel pancione, Andreas e Veronica stanno vivendo la gravidanza con grande serenità e non vedono l'ora che arrivi il momento del parto e che la loro vita cambi per sempre.

Ma quando nasceranno le due gemelline di Veronica e Andreas? A svelare la data del parto è stato proprio il futuro papà che ha voluto dedicare alla compagna un post dolcissimo dove ha rivelato a che settimana di gravidanza si trova Veronica e, di conseguenza, quando darà alla luce le bimbe.

"Domani è il 23 dicembre e noi arriviamo a 23 settimane così" - ha scritto Andreas sul suo profilo Instagram pubblicando la foto dell'ecografia in 3D delle bimbe. Quindi essendo alla 23esima settimana, Veronica è a poco più della metà della sua gravidanza e dovrebbe partorire verso aprile 2024.

"Inutile ripetere che non ci sia regalo più bello per Natale di questo", ha poi specificato il 27enne che, innamoratissimo della sua fidanzata, non smette mai di riprenderla e di postarla sui suoi profili social. L'ultimo, appena pubblicato, vede la coreografa e ballerina alle prese con dei passi di danza da seduta. Non potendo più ballare a causa del pancione, infatti, Veronica ha deciso di non restare ferma ma di ballare anche da seduta e pur non facendo più le sue solite coreografie piene di pathos e movimenti, è semplicemente meravigliosa.