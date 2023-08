Uomini e donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea si sono lasciati: le dure parole dell'ex tronista

Sembrava uno dei quei amori nati sotto i riflettori di Uomini e Donne destinati a durare. Ma non sempre l'apparenza rispecchia la realtà e infatti la relazione tra Veronica Rimondi e Matteo Farnea, che fino a giugno sembrava scorrere serena e solida (tanto che avevano annunciato di aver acceso un piccolo mutuo per comprare casa), si è bruscamente interrotta.

Raimondi su Instagram ha condiviso alcune storie nelle quali racconta di essere stata lasciata senza una reale motivazione. La tronista inoltre si sarebbe trovata costretta a parlare vista l'insistenza e tutte le domande che giornalmente le vengono poste sulla sua (ormai ex) storia d'amore.

"Mi trovo costretta a chiarire una volta per tutte quello che è successo - ha spiegato Veronica - perché la vostra curiosità mi fa male per tutta la situazione che ho vissuto e che sto vivendo. Ho detto adesso basta, la chiarisco così non mi vengono più mandati una quantità esagerata di messaggi tutti i giorni. Chiarisco una volta per tutte che io e Matteo non stiamo più insieme".

"Non è minimamente una cosa che mi aspettavo - ha poi aggiunto -. Non è minimamente una cosa voluta da me. Soprattutto non è una cosa di cui conosco le ragioni. Quindi non posso neanche darvi spiegazioni perché in realtà non so darle neanche a me stessa. Ovviamente, da essere pensante e da donna, faccio dei ragionamenti. Faccio uno più uno, metto insieme qualche puntino e diciamo che a delle conclusioni posso arrivarci".

A questo punto la tronista ha invitato tutti i suoi follower, e non solo, a non farle più domande su Matteo perché lui "non c’è, non c’è più, non ci sarà più". Ciò che la fa soffrire è il non sapere le effettive motivazioni che hanno portato l'ex corteggiatore a lasciarla: "Con tutta la sincerità del mondo, vi dico che le ragioni che mi sono state date, che sono praticamente inesistenti, non sono a parer mio minimamente sufficienti per poter chiudere una storia che, almeno da parte mia, era non importante, ma di più. Era un amore e un sentimento, a questo punto unidirezionale, in cui io credevo al 200%, su cui avrei messo la mano sul fuoco e da cui non mi sarei mai aspettata una delusione tale. A parer mio i problemi ci sono in qualsiasi tipo di relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza, tanta volontà e tanto amore, che nel caso della nostra coppia c’erano solo da una parte evidentemente".

Farnea inoltre sembrerebbe aver totalmente rinnegato il sentimento che provava per lei e per questo motivo si sente "delusa, affranta e ferita da una persona che ero convinta non mi avrebbe mai ferita, non avrebbe mai tradito la mia fiducia e non mi avrebbe mai fatto del male. Mi sbagliavo".

Al momento Matteo non ha rilasciato alcuna dichiarazione né in merito alla rottura né riguardo a quanto dichiarato da Veronica. Chissà se deciderà di mantenere la linea del silenzio o se invece parlerà.