Veronica Satti contro Nikita Pelizon: "Farò attenzionare il tuo operato. Ho già fatto radiare una psicologa"

Sta generando un grande dibattito l'iniziativa del corso motivazionale di Nikita Pelizon: "Finalmente vi trasformerete nelle persone che avete sempre voluto, in persone con un'autostima pazzesca. Fra pochi giorni alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni", ha promesso la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, autrice di quello che descrive come un percorso di coaching online che garantirebbe una rinascita personale e il raggiungimento dell'autostima. Molte le perplessità espresse in merito da più fronti, soprattutto perché l'influencer non ha nessun titolo di mental coach e il corso che propone ha pure un costo notevole nonostante sia definito senza scopo di lucro.

Tra coloro che si sono scagliati fortemente contro di lei c'è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo che più volte ha parlato dell'importanza della salute mentale essendo lei stessa in cura. Dopo aver appreso del progetto di Pelizon, Veronica ha dedicato all'argomento diverse storie Instagram per mettere in guardia sulla promessa dell'influencer: "Stiamo andando davvero oltre", ha scritto, "senza pensare ai danni che può fare tale scelta spinta dal vile danaro".

“Farò attenzionare il tuo operato, ho già fatto radiare una psicologa"

"Studio psicologia e da 5 anni faccio “divulgazione” sulla salute mentale, ho scritto un libro a riguardo (dove ho voluto assolutamente una postfazione clinica da due dottoresse una psichiatra e una psicoterapeuta) ma non mi sognerei mai di fare corsi sulla depressione. Mi limito ad avere un approccio emotivo e prima mi consulto con la mia psichiatra per non creare trigger nei miei contenuti", ha esordito Veronica Satti su Instagram: "Porto le skills che ho appreso in 4 anni di DBT (terapia dialettico comportamentale) che offre strategie per fronteggiare il grande dolore della disregolazione emotiva. Sono borderline e provo umilmente e in punta di piedi a portare qualcosa che possa abbattere lo stigma che permea la salute mentale, ma lucrarci sopra è ai limiti dell'illegalità".

Citando poi i dati sui ragazzi che sempre più soffrono di psicopatologie, Satti ha definito come estremamente delicato il tema che andrebbe affrontato con cura: "Mi schifa e indigna tutto questo. È vero che non per forza un clinico possa dare aiuto ma vendere corsi? Credo che stiamo andando davvero oltre, senza pensare ai danni che può fare tale scelta spinta dal vile danaro", ha aggiunto. Infine: "Sono furibonda", ha concluso, "Da persona che da anni con tenerezza e comunicazione assertiva prova a far sentire meno sole e meno sbagliate le persone con psicopatologie e da persona che soffre come ragazza con disturbo borderline, depressione e autol3sionista". E rivolgendosi alla stessa Pelizon: "Cara Nikita che ca**o fai? Farò attenzionare il tuo operato, ho già fatto radiare una psicologa, tutto per proteggere chi sta vivendo momenti di dolore e fragili", ha promesso.