Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ricoverata in una clinica: la lettera per la sua ex

Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata ricoverata in una clinica. È stata lei stessa a raccontarlo ai follower, attraverso un lungo sfogo in cui ha parlato della propria personale condizione di salute che già lo scorso dicembre l'aveva indotta ad affrontare il tema della salute mentale. "Chiedete aiuto se vi sentite così. Senza vergogna. La salute mentale va validata ed è un diritto" raccontava allora la giovane donna mostrandosi con i capelli rasati e poi donati a un'associazione che si occupa di sostenere le persone che affrontano la chemioterapia.

Qualche ora fa il nuovo racconto. "Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere. Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse" si legge nel lungo sfogo affidato da Veronica alle storie Instagram dove affronta anche il tema delle malattie invisibili ancora troppo sottovalutato. "Lo stigma più grande sulle malattie invisibili ma in generale verso le persone che soffrono viene perpetrato da chi parla troppo, parole da persone che pensano di avere una certa e rara sensibilità, mentre in realtà sono totalmente polarizzate", scrive ancora.

Sui social anche il pensiero per la sua ex fidanzata Valentina, definita come il suo più grande amore. "Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi", prosegue ancora Veronica: Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava, aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro".

E ancora: "Ci siamo prese cura l'una dell’altra in momenti davvero assurdi della nostra vita, travolte da mille difficoltà e cambiamenti radicali nelle nostre vite, però c'era la volontà di esserci, quella volontà che in pochi hanno il privilegio di ricevere e dare" ha aggiunto, per poi ringraziarla di tutto il suo supporto. "Tu così pragmatica hai capito quello stigma e mai mi hai fatto sentire sbagliata per quello che non ho scelto di avere", ha concluso: "Ci siamo fatte male nel bene e bene nel male".