Veronica Satti, figlia di Bobby Solo: "Trovata in una pozza di sangue per autolesionismo"

Veronica Satti e l'autolesionismo. Ospite di Barbara d'Urso, la figlia di Bobby Solo (con cui si è riconciliata solo di recente), ha raccontato un drammatico episodio avvenuto in estate, quando in preda ad una crisi depressiva è arrivata a tagliarsi le vene. "L’abbiamo trovata in una pozza di sangue, ha perso i sensi ed è svenuta", ha raccontato la madre della ragazza, presente al suo fianco in studio a Domenica Live.

Veronica Satti e il disturbo borderline di personalità

Il fatto è avvenuto a giugno, ma solo oggi Veronica trova il coraggio di raccontarlo a Barbara, ovvero colei che l'ha aiutata a ritrovarsi col padre. "Ero depressa da molto tempo e fingevo di essere felice solo perché volevo crearmela, ma era un’illusione", ha confessato. E d'Urso ha confermato: "Ho visto quella foto, l’ho dovuta cancellare dal mio telefonino: ti sei tagliata dal polso a qua (la spalla, ndr). Ti sei tagliata anche un tendine".

"Sono convalescente, sono uscita da soli quattro giorni dalla clinica - ha proseguito Satti - Soffro di un disturbo che si chiama borderline di personalità. Purtroppo ho sbagliato ad interrompere la terapia quest'estate. E' un'onda che mi arriva e che non so gestire. Mi sono completamente tagliata braccia e gambe perdendo i sensi, ringrazio il compagno di mia madre che mi ha trovata. Inizialmente non volevo andare all’ospedale, come è tipico di chi soffre di questo disturbo, poi mi sono convinta. Cosa mi scatta in quel momento? Probabilmente voglio spostare dei dolori che ho dentro, sul corpo. Ma non è servito a niente".

A sostenerla c'è la mamma Mimma: "Quando le vengono queste crisi non le riesce a gestire. Sono come un'ondata che lei non riesce a gestire. Io per aiutarmi ho frequentato un corso, Family Connection, che aiuta i familiari a parlarne. Il dolore che provano queste persone è fortissimo. Non è la prima volta che Veronica lo fa, già altre volte è arrivata in camera insanguinata".

"Caduta nel baratro, sono corsa da papà Bobby Solo"

Già ad agosto Veronica aveva accennato di esser caduta di nuovo nell'autolesionismo. "Sono caduta nuovamente nel baratro, ho avuto ancora quelle mie condotte autolesive e mio papà mi ha detto di correre da lui", ha raccontato quest'estate. Dopo la fine della relazione con la storica compagna Valentina, le vacanze di Veronica sono state all'insegna dela famiglia, seguendo il papà Bobby Solo in tour insieme a Tracy - la compagna del cantante - e al fratellino Ryan.

Padre e figlia si sono ritrovati due anni fa durante l'esperienza di Veronica al Gf Vip e da allora non si sono più lasciati: è stata lei, dopo anni di tensioni, a ricercarlo e a ritrovarlo proprio grazie agli appelli lanciati durante il reality show condotto da d'Urso. Fondamentale per lei la vicinanza degli affetti in questo momento difficile.