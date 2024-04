Vessicchio: "Amadeus in Rai aveva tante pressioni. Se mi chiama a Nove lo seguo"

Amadeus via dalla Rai ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Una delle colonne portati della tv di Stato se n'è andato e con lui potrebbero abbandonare mamma Rai una fetta di telespettatori e anche alcuni professionisti. Ad esempio il maestro Peppe Vessicchio sarebbe pronto a seguirlo al Nove nel caso in cui Ama lo chiamasse. "Io dico sempre sì perché è una persona che stimo - ha dichiarato al Corriere della Sera -. Poi naturalmente dipende dai contenuti. Adesso ho i miei obiettivi sul mondo della musica in generale, sul rapporto tra musica e biologia, sull’effetto Mozart nel vino, nella grappa o nel latte e ne sono felice. Vediamo".

Ovviamente il direttore d'orchestra ha una sua idea precisa sul perché Amadeus abbia deciso di lasciare la Rai: "La Rai è diventato il luogo in cui il governo interno è sottoposto a tante pressioni, l’artista ha un’identità e una sua sensibilità. Non so che cosa possa fare un uomo che era la Rai con format ben identificati. Li porterà con sé o ne creerà di nuovi? Sarà interessante capirlo". Il maestro poi aggiunge: "La difficoltà nel lavorare in Rai è il potere che puoi avere in una struttura così complessa. Amadeus alla Nove chiederà garanzie di autonomie, seguendo la scia di chi ha lasciato la Rai per una rete diversa". Avere questa libertà in "Rai è complicato perché le strutture che la governano sono potenti: direttori di rete, vicedirettori, responsabili di palinsesto, i capistruttura appartengono a una rete già consolidata che tenderà a tirare la corda dalla propria parte. Amadeus ha fatto bene negli ultimi anni perché aveva capito che doveva accentrare su di sé tutto prendendosi la responsabilità di qualunque cosa".

Immancabile anche un commento sui Festival di Sanremo condotti dal presentatore: "Amadeus ha dato prova delle sue capacità quando ha preso in mano il Festival di Sanremo, ricordiamo che durante il Covid lo ha fatto senza pubblico all’Ariston. Ha mostrato una capacità di gestione del fenomeno festival senza procedenti. Non si è mai ripetuto, ha avuto il coraggio di seguire una sua direzione. Mi sembrava troppo sbilanciato sulla musica attuale e meno attento alla tradizione ma credo che abbia smentito anche le mie osservazioni tra la serata delle cover il venerdì e il rilancio da parte dei giovani".