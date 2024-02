"Vi mostro chi è davvero Fiorella Mannoia": il video casalingo del fidanzato Carlo

Accanto a Fiorella Mannoia nell'ultimo festival di Sanremo c'era un accompagnatore speciale, Carlo di Francesco. Compagno della cantante dal 2007, è anche l'autore della sua "Mariposa", il brano con cui l'artista si è classificata a metà classifica. Ebbene è proprio lui, pazzo della compagna, che in queste settimane si è divertito a rivelare alcuni retroscena della Fiorella "segreta", ovvero quella casalinga.

Solitamente riservata circa il suo privato, Fiorella viene colta da Carlo mentre, al ristorante, mostra una maglietta bucata. Il video è stato girato proprio nei giorni di Sanremo, tanto che lei spiega di essere appena scesa dal palco, ma è diventato virale solamente adesso su Instagram. Nella clip vediamo Carlo tenere in mano un i pad con una foto di Fiorella vestita in abito da sera. "Qui c'è la foto di come era Fiorella al festival di Sanremo qualche minuto fa. La classe della cantante di canzone italiana, la bellezza. Eccola qua col suo abito lungo". Poi Carlo invita i presenti a guardare la maglia che Fiorella indossa invece in un momento di riposo, ovvero quella della cena al ristorante... ed è bucata! "Cinque minuti dopo", scherza l'artista, "la cantante si trasforma, torna Fiorella normale, con i buchi sulla maglia". Risate da parte di Mannoia, che mostra la sua maglia nera ormai consumata dall'usura. Un dettaglio che lascia intendere quanto poco sia legata alle mode e le apparenze.

C'è complicità tra Fiorella e Carlo. Sono passati ben 17 anni da quando si incontrarono dietro le quinte di "Amici di Maria De Filippi", dove lui era professore e lei ospite, ma l'entusiasmo è sempre quello del primo giorno. Sono proprio questi siparietti quotidiani a raccontarlo, oltre al connubio professionale: tra i due ci sono 26 anni di differenza ma non sembrano pesare. Il matrimonio, celebrato con rito civile, è avvenuto il 22 febbraio del 2021 ed è stato il coronamento di una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.